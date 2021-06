Kaiserslautern/Morlautern

Auto prallt gegen Baum neben Straße: Fahrer tot

Ein 36 Jahre alter Mann ist in der Nähe von Kaiserslautern mit seinem Auto gegen einen Baum geprallt und dabei ums Leben gekommen. Warum der Fahrer am späten Dienstagnachmittag mit seinem Wagen von der Fahrbahn abkam, war zunächst unklar. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurde der Mann so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb.