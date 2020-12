Sinzig

Auto prallt gegen Baum: Fahrer stirbt

Ein 51-Jähriger ist mit seinem Auto auf der Landstraße zwischen Sinzig und Königsfeld (Kreis Ahrweiler) gegen einen Baum geprallt und gestorben. Der Mann kam am Samstagabend mit seinem Auto von der Straße ab und fuhr frontal in einen Baum, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer wurde im Fahrzeug eingeklemmt und nach seiner Rettung in ein Krankenhaus gebracht. Dort starb er kurze Zeit später. Die genaue Unfallursache war zunächst unklar.