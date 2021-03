Mainz

Auto prallt gegen Baum: Fahrer lebensgefährlich verletzt

Ein Mann ist auf der Landstraße 425 in Mainz mit seinem Auto ungebremst gegen einen Baum gefahren und lebensgefährlich verletzt worden. Der Frontalzusammenstoß habe sich am Dienstag zwischen der Kreuzung Messegelände und Mainz-Ebersheim ereignet, wie die Feuerwehr mitteilte. Zwei Rettungsassistenten, die zufällig vor Ort waren, leisteten noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte Erste Hilfe. Der Unfallfahrer kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar.