Rothenbach

Auto prallt gegen Baum: 18-Jähriger schwer verletzt

Ein 18-Jähriger Autofahrer ist in Rothenbach (Westerwaldkreis) mit seinem Wagen gegen einen Baum geprallt und schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich am Samstagmorgen, wie die Polizei mitteilte. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht.