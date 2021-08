Landau

Auto prallt auf drei Wildschweine

Auf gleich drei Wildschweine ist ein Auto auf einer Straße bei Minfeld im Kreis Germersheim geprallt. Die Tiere seien bei dem Unfall getötet worden, teilte die Polizei in Landau am Samstag mit. Die Fahrerin und ihr Beifahrer kamen am Freitagabend mit leichten Verletzungen und einem Schrecken davon. Die 66-Jährige habe bei dem Wildunfall gut reagiert, indem sie das Lenkrad nicht verrissen habe, teilte die Polizei mit. Sie brachte den stark beschädigten Wagen auf der Straße zum Stehen.