Archivierter Artikel vom 18.06.2020, 23:10 Uhr

Bremerhaven

Auto mit zwei Leichen geborgen

Zwei Leichen sind am Donnerstag aus einem Auto in der Weser geborgen worden. Mutmaßlich handelt es sich um eine 46 Jahre alte Frau und ihre zehnjährige Tochter aus Kaiserslautern, die zuvor als vermisst gemeldet wurden. Das Auto gehöre „mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit“ der Frau, teilte die Polizei am Abend mit. Die Identitäten der Toten seien aber noch nicht zweifelsfrei geklärt. Weitere Details waren zunächst unklar. Die Polizei will am Freitag über weitere Ergebnisse der Ermittlungen informieren.