Auto kracht gegen Gebäude: Fahrer stirbt

Ein 55 Jahre alter Mann ist in Gackenbach (Westerwaldkreis) mit seinem Auto gegen eine Gebäudemauer gekracht und dabei tödlich verletzt worden. Wie die Polizei am Freitagabend mitteilte, kam der Mann mit seinem Wagen in einer Linkskurve ohne Fremdeinwirkung nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen das Gebäude. Der 55-Jährige wurde von Ersthelfern aus dem Wagen geborgen. Trotz Reanimationsmaßnahmen starb er noch am Unfallort. Ermittlungen zur Unfallursache wurden eingeleitet.