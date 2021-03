Monzelfeld

Auto kracht gegen Baum: Fahrer schwer verletzt

Ein Autofahrer ist in Monzelfeld im Landkreis Bernkastel-Wittlich mit seinem Wagen gegen einen Baum geprallt und dabei schwer verletzt worden. Das Auto des 21-Jährigen sei am Samstag aus bisher ungeklärten Gründen zunächst auf einer Landstraße auf die Gegenfahrbahn geraten, teilte die Polizei mit. Anschließend verlor der Mann die Kontrolle über seinen Wagen, der von der Straße abkam und mit der Fahrerseite gegen einen Baum krachte. Mit schweren Verletzungen wurde er in ein Krankenhaus gebracht.