Heckhuscheid

Auto kommt von Straße ab und überschlägt: Fünf Verletzte

Bei einem schweren Autounfall sind am Montagabend fünf Menschen verletzt worden. Wie die Polizei berichtete, kam der Wagen aus noch ungeklärter Ursache auf der Landstraße bei Heckhuscheid in einer scharfen Linkskurve von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Dabei wurden die fünf Insassen verletzt, sie mussten in Krankenhäuser gebracht werden. Der Fahrer musste sogar mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Die Straße war für rund zwei Stunden gesperrt.