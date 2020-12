Archivierter Artikel vom 30.10.2020, 22:30 Uhr

Bengel

Auto kommt von Spur ab: Fünf Verletzte

Bei der Frontalkollision zweier Autos auf der B49 im Landkreis Bernkastel-Wittlich sind am Freitag fünf Menschen verletzt worden. Ein aus Bengel kommender Wagen sei Richtung Alf in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen, habe die Schutzplanke touchiert und sei dann auf der Gegenspur mit einem entgegenkommenden Fahrzeug kollidiert. Der Unfallverursacher sei wahrscheinlich, in Anbetracht der Straßenverhältnisse, zu schnell unterwegs gewesen, hieß es in einer Mitteilung der Polizei. Alle Verletzten wurden vorsorglich in umliegende Krankenhäuser gebracht. An den Autos entstand Totalschaden. Angaben zur Identität der Verletzten gab es zunächst nicht.