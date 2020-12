Archivierter Artikel vom 21.05.2020, 12:40 Uhr

Auto kommt von Landstraße ab: Fahrer leicht verletzt

Mittelbrunn (dpa/lrs) – Ein 23-Jähriger ist am Donnerstagmorgen mit dem Auto von einer Landstraße bei Mittelbrunn (Landkreis Kaiserslautern) abgekommen und gegen einen Baum gestoßen. Wie die Polizei mitteilte, gab der Mann an, einem entgegenkommenden Bus ausgewichen zu sein. Der 23-Jährige verletzte sich den Angaben zufolge leicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Wagen wurde als Totalschaden abgeschleppt. Der genaue Unfallhergang wird einem Polizeisprecher zufolge nun ermittelt, die Polizei sucht Zeugen.