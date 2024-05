Auto kommt von der Straße ab: Fahrer tot

Anzeige

Reichweiler (dpa/lrs) – Ein 63 Jahre alter Mann ist im Kreis Kusel mit seinem Auto verunglückt und ums Leben gekommen. Wie die Polizei berichtete, kam der Mann aus dem Kreis Birkenfeld am Donnerstagmittag auf einer Kreisstraße zwischen Reichweiler und Eckersweiler auf gerader Strecke nach links von der Fahrbahn ab. Der Kleinwagen sei dann in einer Böschung an einem Baum liegen geblieben.

«Trotz aller Bemühungen der Ersthelfer und Einsatzkräfte der Polizei, Feuerwehr und des Rettungsdienstes konnte das Leben des Mannes nicht mehr gerettet werden», hieß es im Polizeibericht. Wie es zu dem Unfall kam, wird noch ermittelt, ein Sachverständiger wurde eingebunden.