Wörrstadt

Auto kollidiert mit Baum: Vier Schwerverletzte

Ein Mann ist in Wörrstadt (Kreis Alzey-Worms) mit seinem Auto gegen einen Baum geprallt. Der Wagen sei am Sonntagabend in einer Kurve von der Straße abgekommen, teilte die Polizei mit. Nach der Kollision schleuderte das Fahrzeug zurück auf die Straße und kippte auf die Seite. Zwei Fahrzeuginsassen wurden eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Der 22 Jahre alte Fahrer und seine drei Mitfahrer wurden schwer verletzt und kamen in ein Krankenhaus.