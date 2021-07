Blankenheim

Auto kollidiert in Eifel mit Wandergruppe: Verletzte

Ein 42-Jähriger ist mit seinem Auto in Blankenheim in der Eifel mit Teilnehmern einer Wandergruppe kollidiert, drei Menschen wurden verletzt. Eine 65 Jahre alte Wanderin kam am Freitag mit lebensgefährlichen Verletzungen via Hubschrauber in eine Klinik, wie die Polizei berichtete. Bei den zwei weiteren Verletzten handele es sich um zwei Männer im Alter von 64 und 72 Jahren aus der Wandergruppe, die aus Rheinland-Pfalz stammte. Der Autofahrer blieb unverletzt.