Saarlouis

Auto in Frankreich gestohlen: Verfolgungsfahrt im Saarland

Von dpa

i ARCHIV - Ein Fahrzeug der Polizei ist im Einsatz. Foto: Jens Wolf/dpa-Zentralbild/dpa

Der Diebstahl eines Autos in Frankreich hat im Saarland am Ostersonntag einen größeren Polizeieinsatz samt Verfolgungsjagd ausgelöst. Am Nachmittag habe die französische Polizei die deutschen Kollegen darüber informiert, dass der gestohlene Wagen im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Völklingen geortet worden sei, teilte diese am Abend mit. Beamte hätten das Auto dann in Völklingen gesehen. Als sie die Insassen kontrollieren wollten, seien diese mit dem Wagen geflohen.