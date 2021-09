Konz

Auto gerät in Gegenverkehr: Mehrere Verletzte

Auf regennasser Fahrbahn ist eine Autofahrerin in Konz (Kreis Trier-Saarburg) in den Gegenverkehr geraten. Ihr Wagen stieß am Mittwoch mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen, wie die Polizei in Trier mitteilte. Die Unfallverursacherin und ihr Kleinkind zogen sich demnach leichte Verletzungen zu, die Fahrerin des entgegenkommenden Wagens erlitt schwere Blessuren. Alle drei kamen in ein Krankenhaus, an beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.