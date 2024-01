Verkehrsunfall

Völklingen

Auto gerät auf Gegenspur und fährt Passantin an

Eine Fußgängerin ist von einem Auto in Völklingen (Regionalverband Saarbrücken) angefahren und verletzt worden. Der oder die Fahrerin flüchtete nach dem Unfall am Dienstagabend, ohne sich um die Verletzte zu kümmern, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Passantin war durch die Kollision zu Boden geschleudert und an einem Bein und am Arm verletzt worden. Der Wagen war zuvor aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten und erfasste die Fußgängerin, die gerade die Straße überquerte.