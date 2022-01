Auto fängt Feuer nach Frontalzusammenstoß: Schwerverletzte

Neuhäusel (dpa/lrs) – Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Wagen haben sich nahe Neuhäusel im Westerwaldkreis zwei Fahrer schwer verletzt. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein Auto am Mittwochabend an einer Auffahrt in den Gegenverkehr und fing nach dem Zusammenstoß Feuer, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Beide Fahrer konnten aus den totalgeschädigten Autos geholt werden. Die Polizei geht davon aus, dass an dem Unfall noch ein dritter Wagen beteiligt war, konnte aber noch nichts Näheres dazu sagen.