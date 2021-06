Steffeln

Auto fährt zwei Kinder an: Beide im Krankenhaus

Zwei Kinder sind in Steffeln (Kreis Vulkaneifel) von einem Auto angefahren und verletzt worden. Eine 18-Jährige habe am Montagabend aus nicht geklärter Ursache mit ihrem Wagen nicht rechtzeitig abbremsen können und hatte die Kinder erfasst, teilte die Polizei mit. Die 14 und acht Jahre alten Mädchen wurden in ein Krankenhaus gebracht.