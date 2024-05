Bobenheim-Roxheim

Unfall

Auto fährt gegen Laterne und Fahrzeuge: Zwei Verletzte

Von dpa/lrs

i ARCHIV - Die Leuchtschrift «Unfall» auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Ein Mann ist im Rhein-Pfalz-Kreis mit seinem Wagen gegen fünf geparkte Fahrzeuge, eine Laterne und ein Hoftor gefahren. Der Autofahrer sowie ein weiterer Insasse wurden bei dem Unfall in der Nacht zum Freitag verletzt und mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Das Auto war demnach vermutlich mit stark überhöhter Geschwindigkeit in Bobenheim-Roxheim unterwegs. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauerten an.