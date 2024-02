Unfälle

Mandelbachtal

Auto erfasst Fußgängerin: 86-Jährige tödlich verletzt

Eine Fußgängerin ist in Mandelbachtal (Saarpfalz Kreis) beim Überqueren einer Landstraße von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Der Autofahrer ließ die 86-Jährige am Freitag verletzt liegen und fuhr davon, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Sie starb noch an der Unfallstelle. Nun sucht die Polizei nach Zeugen des Unfalls. Die Landstraße 237, die für mehrere Stunden voll gesperrt war, ist mittlerweile wieder freigegeben.