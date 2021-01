Archivierter Artikel vom 01.12.2020, 14:50 Uhr

Trier

Auto erfasst Fußgänger in Trier: Zwei Tote

In einer Fußgängerzone in Trier hat ein Auto mehrere Menschen erfasst und nach ersten Erkenntnissen zwei von ihnen tödlich verletzt. Der Fahrer des Wagens sei festgenommen worden, teilte die Polizei Trier am Dienstag auf Twitter mit.