Ein Teilnehmer des Museumsgartens "hack-museumsgARTen" hält am 12.04.2016 in Ludwigshafen (Rheinland-Pfalz) am Wilhem-Hack-Museum Pflanzen. In dem Gemeinschaftsgarten werden von Bewohnern Blumen, Gemüse und Kräuter angebaut. Foto\ Uwe Anspach/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ (zu dpa: «Auszeichnung für Garten des Wilhelm-Hack-Museums») Foto: picture alliance/DPA