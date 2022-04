Auswärts-Dreierpack fordert Mainzer: «Einiges zu beweisen»

Im eigenen Stadion spielt Mainz wie ein Spitzenteam – auswärts gelingt sein Monaten wenig bis nichts. Doch nun stehen drei Spiele in kurzer Zeit in der Fremde an. Trainer Svensson sieht es als Chance.

Mainz (dpa/lrs). Zuhause wie ein Champions-League-Team, auswärts wie ein Absteiger: Diesen krassen Spagat sollte der FSV Mainz 05 vor dem bevorstehenden Auswärts-Dreierpack dringend hinter sich lassen und auch in der Fremde wieder punkten. Die verbleibenden sechs Wochen und acht Spiele sollen Aufschluss über die wahre Stärke der quasi vor dem Abstieg geretteten Rheinhessen geben. «In diesen Spielen entscheiden wir, wie gut die Saison wird», sagte Cheftrainer Bo Svensson.

Einen wichtigen Anhaltspunkt kann seine Mannschaft zwischen dem Spiel am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) bei Borussia Mönchengladbach und dem folgenden Samstag liefern – in dieser Zeit nämlich müssen die 05er dreimal ran. Und in allen drei Fällen auswärts, nach Gladbach auch beim FC Augsburg und beim 1. FC Köln.

«Das ist außergewöhnlich», sagte der Däne Svensson. Zum einen stehen normalerweise keine drei Auswärtsspiele hintereinander an, zum anderen finden nach Länderspielpausen üblicherweise keine Englischen Wochen statt. Die Ausnahme kam wegen des Nachholspiels beim FC Augsburg zustande, das die Deutsche Fußball-Liga (DFL) auf Mittwoch gelegt hat.

Die ursprünglich für den 12. März geplante Partie war wegen des Coronaausbruchs im Mainzer Kader abgesagt worden, von den damals betroffenen und noch länger beeinträchtigten Spielern stehen Svensson bis auf Delano Burgzorg (Herzmuskelentzündung) alle wieder zur Verfügung.

Offen ist, ob dies auch für alle Nationalspieler gilt, die auf Länderspielreisen waren. Jonathan Burkardts Einsatz steht wegen einer Oberschenkelverhärtung auf der Kippe – der Kapitän der deutschen U21 hatte kurz vor dem Spiel in Israel passen müssen. «Für ihn ist es gut, dass wir erst am Sonntag spielen, er wird jede Stunde brauchen», sagte Svensson. Dominik Kohr ist wegen der fünften Gelben Karte gesperrt.

An der grundsätzlichen Herangehensweise an die einzelnen Spiele ändere sich nichts, sagte Svensson vor der Partie in Gladbach. «Aber natürlich ist es eine besondere Situation. Wir spielen eine ordentliche Saison, haben auswärts aber noch einiges zu beweisen» – dieser Herausforderung müsse sich die Mannschaft stellen. Nach wie vor stehen erst sieben Punkte aus zwölf Auswärtsspielen auf dem Konto, mit mehr als vier Auftritten in der Fremde sei er nicht zufrieden gewesen. «Das reicht nicht aus.»

Von den neun Zählern, die in den nächsten Tagen vergeben werden, wollen die 05er möglichst viele holen. Um aus dem Borussia-Park gegen einen Gegner, dessen Offensive zu den besten der Liga gehöre, etwas mitzunehmen, müsse seine Elf alles auf den Platz bringen, was ihren Fußball ausmache: «Intensität im Spiel, enge Abstände, kollektive Stärke. Und wir müssen es einen Tick besser machen als in anderen Auswärtsspielen.»

