Polizei und Feuerwehr sind im Rhein-Hunsrück-Kreis wegen eines Gasaustritts im Einsatz. Aus noch ungeklärter Ursache strömt dort Gas an einer Tankstelle aus.

Löschfahrzeuge der Berufsfeuerwehr fahren mit Blaulicht zu einem Einsatz. (zu dpa: «Austritt von Flüssiggas an Tankstelle im Hunsrück»)

Kastellaun/Hunsrück (dpa/lrs) – An einer Tankstelle in Kastellaun (Rhein-Hunsrück-Kreis) strömt Flüssiggas aus einem Gastank aus. Feuerwehr und Polizei sind eigenen Angaben zufolge mit Einsatzkräften vor Ort. Die Ursache für den Gasaustritt sei derzeit noch unklar. Daher habe man entsprechende Maßnahmen getroffen, um die anhaltende Gefahrenlage zu minimieren. Angrenzende Gebäude seien evakuiert sowie die Bundesstraße 327 gesperrt worden. Autos würden entsprechend umgeleitet, hieß es in einer ersten Mitteilung der Polizei.