Völklingen

Ausstellung zu Musikvideos in der Völklinger Hütte

Das Weltkulturerbe Völklinger Hütte taucht in die Geschichte und Gegenwart von Musikvideos ein: „The World of Music Video“ heißt eine neue Großausstellung, die von Samstag (22. Januar) an bis zum 16. Oktober in der restaurierten Gebläse- und Verdichterhalle gezeigt wird.