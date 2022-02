Mainz

Ausstellung zeigt Motive für abgesagten Rosenmontagszug

Der Mainzer Rosenmontagszug ist Corona zum Opfer gefallen, doch die Themen der geplanten Motivwagen können jetzt in einer Ausstellung angeschaut werden. Unter dem Titel „Ausgefallen – Galerie der Motivwagen 2022“ hat der Mainzer Carneval-Verein am Freitag neun Ideen seines Kreativkreises mit den Karikaturen von Michael Apitz auf einem Bauzaun in der Innenstadt präsentiert.