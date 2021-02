Völklingen

Ausstellung über Musikvideos in Völklinger Hütte geplant

Von Queen bis Lady Gaga: Eine große Ausstellung über die Geschichte und Gegenwart von Musikvideos soll im Weltkulturerbe Völklinger Hütte am 14. November 2021 an den Start gehen. Die Schau mit dem Titel „The World of Music Video“ widme sich dem Genre von den Frühformen des Kurzmusikfilms in 1975 bis heute, teilte der Generaldirektor des Weltkulturerbes Völklinger Hütte und Kurator der Ausstellung, Ralf Beil, am Donnerstag mit. In dem einstigen Eisenwerk sollen die Videos zwischen riesigen Maschinen auf Großleinwänden und Monitoren in kleinen Nischen zu sehen sein.