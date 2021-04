Mainz

Ausstellung „Die Kaiser und die Säulen ihrer Macht“ online

Die Landesausstellung „Die Kaiser und die Säulen ihrer Macht“ des Landesmuseums Mainz kann nun virtuell besucht werden. Das Konzept der Schau ist in eine Online-Version übertragen worden, wie es in einer Mitteilung von Donnerstag heißt. „Einblicke in alle Sektion“ der Ausstellung seien möglich. Das kostenlose Angebot umfasst den Angaben zufolge Filme, Grafiken und Auszüge aus dem Audio-Guide. „Viele wichtige Exponate“ würden ausführlich vorgestellt, hieß es. Eine Anmeldung oder Registrierung sei nicht notwendig. Die Angebote sollen demnach auch nach dem offiziellen Ende der Landesausstellung am 13. Juni 2021 verfügbar bleiben.