Die Im- und Exporte rheinland-pfälzischer Unternehmen haben sich auch im April nach den starken Rückgängen im Corona-Jahr 2020 weiter normalisiert. Die Ausfuhren wuchsen im April im Vergleich zum Vorjahresmonat um fast ein Drittel und lagen bei rund 4,4 Milliarden Euro, wie das Statistische Landesamt in Bad Ems am Freitag mitteilte. Die Einfuhren summierten sich auf einen Warenwert von 3,4 Milliarden Euro und lagen 38 Prozent über dem Wert des Vorjahresmonats. Beim Vergleich mit dem Niveau vor der Pandemie zeigt sich ein geteiltes Bild: Die Exporte im April 2021 lagen um 1,2 Prozent unter denen von April 2019, die Importe 6,3 Prozent darüber.

Besonders deutliche Zuwächse im Vergleich zum Vorjahreszeitraum bei den Ausfuhren verbuchte unter den einzelnen Branchen der Handel mit Kraftwagen und Kraftwagenteilen mit plus 243 Prozent. Während die allermeisten Exportregionen ein Plus aufwiesen, schrumpften die Ausfuhren in den asiatischen Raum um 13 Prozent. Das lag nach Angaben der Statistiker vor allem an weniger Exporten nach Japan und China. Bei den Importen wiesen lediglich die aus den USA einen Rückgang auf.

