Bad Ems

Außenhandel in Rheinland-Pfalz leidet unter Corona-Krise

Die rheinland-pfälzischen Exporte sind im vergangenen Jahr erstmals seit 2014 wieder unter die Marke von 50 Milliarden Euro gefallen. Das teilte das Statistische Landesamt am Donnerstag in Bad Ems mit. Insgesamt belief sich der Export auf rund 48,7 Milliarden Euro, ein Minus von 8,7 Prozent im Vergleich zu 2019. „Die Entwicklungen im rheinland-pfälzischen Außenhandel standen 2020 unter dem Einfluss der Corona-Pandemie“, hieß es in der Mitteilung des Landesamtes.