Bad Ems

Außenhandel im Corona-Halbjahr stark schrumpft

Der Außenhandel in Rheinland-Pfalz ist wegen der Corona-Pandemie im ersten Halbjahr stark geschrumpft. Die Exporte lagen um 13 Prozent niedriger als im Vorjahreszeitraum, die Importe sanken um 15 Prozent. Das teilte das Statistische Landesamt in Bad Ems am Donnerstag mit. Allerdings wurde der Rückgang im Juni gedämpft: Die Ausfuhren lagen im Vergleich zum Vorjahresmonat nur noch um 6,9 Prozent niedriger, die Einfuhren um 7,5 Prozent. Im April und Mai hatte der Rückgang jeweils um die 25 Prozent betragen.