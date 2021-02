Bad Ems

Ausschließlich Briefwahl zum Landtag ist nicht möglich

Die Landtagswahl am 14. März kann nach Einschätzung des Landeswahlleiters Marcel Hürter auch bei einer Verschärfung der Pandemie-Situation nicht ausschließlich über Briefwahl organisiert werden. Die Voraussetzungen dafür seien zurzeit nicht gegeben, teilte Hürter am Mittwoch in Bad Ems mit.