Archivierter Artikel vom 13.11.2020, 02:10 Uhr

Koblenz

Aussage im Prozess um mutmaßliche IS-Unterstützerin

Im Prozess um eine mutmaßliche IS-Unterstützerin hat die Angeklagte vor dem Oberlandesgericht Koblenz ausgesagt. Sie gab zu, in einem Online-Post im März 2015 deutlich gegen das Leben in Deutschland und die Demokratie gehetzt und Muslime dazu aufgefordert zu haben, das Land zu verlassen. „Ich hoffe, damit niemanden beeinflusst zu haben“, sagte die 29-jährige Deutsche am Freitag. Es tue ihr leid, eine solche Onlinehetze unterstütze sie normalerweise nicht. Der 29-Jährigen wird die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung vorgeworfen.