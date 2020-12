Archivierter Artikel vom 19.03.2020, 17:50 Uhr

Auspflanzen der ersten Frühkartoffeln in Vorderpfalz läuft

Böhl-Iggelheim (dpa/lrs) – In der klimatisch begünstigten Vorderpfalz hat das Auspflanzen der ersten Frühkartoffeln der Saison begonnen. „Seit dem Wochenende geht es richtig voran, seitdem wird flächig ausgepflanzt“, sagte Johannes Zehfuss von der Erzeugergemeinschaft „Pfälzer Grumbeere“ am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in Böhl-Iggelheim. „Wir waren alle nach dem trockenen Sommer froh, dass wir ausreichend Winterfeuchtigkeit hatten“, betonte der Erste Stellvertretende Vorsitzende. „Jetzt ist alles im grünen Bereich.“