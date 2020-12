Archivierter Artikel vom 08.11.2020, 10:40 Uhr

Bad Ems

Ausländerinnen bekommen durchschnittlich 2,2 Kinder

Bei 2,2 Kindern hat 2019 die durchschnittliche Geburtenzahl bei Ausländerinnen in Rheinland-Pfalz gelegen. Frauen mit deutschem Pass hatten dagegen eine Geburtenrate von nur 1,4, wie das Statistische Landesamt in Bad Ems mitteilte. Damit lag die Geburtenrate 2019 insgesamt bei 1,6 Kindern pro Frau in Rheinland-Pfalz.