Archivierter Artikel vom 16.04.2020, 15:50 Uhr

Ingelheim

Ausgesetztes Baby: Polizei sucht nach Mutter

Nach dem Fund eines neugeborenen Mädchens auf einem Parkplatz in Ingelheim (Kreis Mainz-Bingen) suchen Polizei und Staatsanwaltschaft nun mit Fahndungspostern unter anderem in der Nähe des Fundortes nach der Mutter. Auf dem Plakat sei das Handtuch zu sehen, in welches das Baby gewickelt war, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Sie erhofft sich damit weitere Hinweise aus der Bevölkerung; beispielsweise zu schwangeren Frauen, die entbunden haben, aber nun kein Baby versorgen.