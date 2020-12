Archivierter Artikel vom 14.07.2020, 16:50 Uhr

Ausgeschlossener AfD-Abgeordneter prüft juristische Schritte

Saarbrücken (dpa/lrs) – Der saarländische AfD-Abgeordnete Lutz Hecker prüft mögliche juristische Schritte nach seinem Ausschluss aus der AfD-Fraktion im Landtag. „In wieweit es sinnvoll ist, das anzufechten, werde ich mit meinem Anwalt besprechen“, sagte er am Dienstag in Saarbrücken. „Allerdings bin ich momentan nicht sonderlich scharf darauf, in diese Fraktion, wie sie jetzt besteht und handelt, unbedingt zurückzukehren.“ Hecker bekräftigte, dass er in der Partei verbleiben und im Landtag „AfD-Politik“ machen wolle.