Gerolstein

Ausgelaufene Flüssigkeiten in Apotheke lösen Großeinsatz aus

In einer Apotheke in Gerolstein (Landkreis Vulkaneifel) sind Flüssigkeiten ausgelaufen und haben so einen größeren Feuerwehreinsatz ausgelöst. Verletzt wurde niemand. Die Flaschen mit den Flüssigkeiten seien am Montag aus einem Karton gefallen und gebrochen, teilte die Feuerwehr mit. Es hätten sich dabei die Gase von Salzsäure und Methanol gebildet und vermischt, was zu einem starken Geruch geführt habe. Die Apotheke und das Nachbarhaus mussten evakuiert werden.