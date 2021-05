Salmtal

Ausgebüxte Kuh sorgt für stundenlange Bahn-Verspätungen

Eine entlaufene Kuh hat erhebliche Verspätungen im Bahnverkehr an der Mosel ausgelöst. Das Tier sei in der Nacht auf Sonntag ohne erkennbaren Grund von einer Wiese ausgebüxt, teilte die Polizei am Montag mit. Weil das Tier demnach in der Nähe oder direkt im Gleisbereich lief, wurde der Bahnverkehr auf der Moselstrecke zeitweise gesperrt oder „Fahren auf Sicht“ angeordnet. Mehrere Personen hätten erfolglos versucht, die Kuh einzufangen. Doch dem Tier sei es gelungen, auf ein nahegelegenes Rapsfeld zu fliehen. Aufgrund der einsetzenden Dämmerung wurde die Suche auf den Sonntagmorgen verschoben.