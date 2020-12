Archivierter Artikel vom 07.08.2020, 11:50 Uhr

Bad Ems

Ausgaben für Sozialhilfe erneut gestiegen

Die Ausgaben für Sozialhilfe in Rheinland-Pfalz sind im Jahr 2019 abermals gestiegen. Die Träger gaben insgesamt rund 1,3 Milliarden Euro aus, wie das Statistische Landesamt am Freitag in Bad Ems mitteilte. Im Vergleich zum Jahr davor entspricht dies einem Anstieg von knapp 46 Millionen Euro beziehungsweise 3,7 Prozent.