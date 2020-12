Archivierter Artikel vom 30.05.2020, 19:10 Uhr

Worms

Auseinandersetzung in Worms: Fünf Männer im Krankenhaus

Polizeieinsatz am Samstagabend in Worms: Fünf Männer werden bei einer Auseinandersetzung verletzt. In Notrufen sei von Schüssen die Rede gewesen, so die Ermittler.