Archivierter Artikel vom 27.07.2020, 06:30 Uhr

Mainz

Auseinandersetzung in Mainz: Staatsanwaltschaft ermittelt

Nach der Auseinandersetzung zwischen zwei Männern am Sonntag in Mainz ermittelt nun die Staatsanwaltschaft gegen den 36-jährigen mutmaßlichen Täter. Der Mann soll mit einem Gegenstand auf einen 31-Jährigen „eingewirkt“ und ihn dabei schwer verletzt haben, teilte die Polizei am Montag mit. Der 31-Jährige sei mit Stichverletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Der 36-Jährige wurde bei der Auseinandersetzung leicht verletzt und ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.