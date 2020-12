Archivierter Artikel vom 08.05.2020, 16:00 Uhr

Mainz

Ausbreitung der Pandemie in Rheinland-Pfalz abgeschwächt

Die Ausbreitung der Corona-Pandemie in Rheinland-Pfalz hat sich in dieser Woche weiter abgeschwächt. In der ersten Maiwoche stieg die Zahl der bestätigten Infektionen um 2,8 Prozent, nachdem es in der letzten Aprilwoche noch eine Zunahme um 5,8 Prozent gab. Bis Freitag (Stand 10.00 Uhr) registrierten die Gesundheitsämter 6265 Infektionen mit dem Virus Sars-CoV-2, wie das Gesundheitsministerium in Mainz mitteilte.