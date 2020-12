Archivierter Artikel vom 15.05.2020, 15:00 Uhr

Mainz

Ausbreitung der Corona-Pandemie im Mai deutlich verlangsamt

Die Ausbreitung der Corona-Pandemie hat sich in der ersten Hälfte dieses Monats deutlich verlangsamt. In den ersten 15 Mai-Tagen stieg die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz um 5,7 Prozent. In der zweiten Aprilhälfte waren es noch 17,3 Prozent. Und in den ersten 15 April-Tagen lag die Steigerung bei 65,7 Prozent. Am Freitag (Stand 10.00 Uhr) zählten die Gesundheitsämter seit Beginn der Pandemie Ende Februar insgesamt 6439 Fälle, wie das Gesundheitsministerium in Mainz mitteilte.