Mainz

„Ausbildungs-Coaches“ vermitteln Azubis an Handwerkbetriebe

Mehr als 20 „Ausbildungs-Coaches“ sollen in den kommenden vier Jahren potentielle Azubis und Handwerksbetriebe zusammenbringen. Damit wird das Projekt des Wirtschaftsministeriums, der Agentur für Arbeit und den Handwerkskammern mindestens bis 2024 fortgeführt, wie das Ministerium am Donnerstag in Mainz mitteilte. Für 2021 stellt das Wirtschaftsministerium dafür 600 000 Euro bereit.