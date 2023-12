Plus Rheinland-Pfalz Aus für Agrarhilfen: Landwirtschaftsministerin Schmitt fürchtet Wettbewerbsnachteil für Bauern Deutschlandweit und damit auch in Rheinland-Pfalz protestieren Landwirte gegen Kürzungen im Agrarbereich, die die Bundesampel im Haushaltskompromiss beschlossen hat. Eine Fürsprecherin haben die Bauern unter anderem in Person der rheinland-pfälzischen Landwirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP). Von Anke Mersmann

Die Empörung der Bauern gegen das geplante Ende von Steuervergünstigen beim Agrardiesel und der Befreiung von der Kfz-Steuer für die Land- und Forstwirtschaft hält an: Deutschlandweit protestieren Landwirte, besonders öffentlichkeitswirksam war der Protest Tausender Landwirte samt Traktorkorso am Montag in Berlin. Doch auch am Dienstag ist in Mainz gegen die ...