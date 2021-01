Aus Abenteuerlust in leerstehendes Restaurant eingestiegen

St. Ingbert (dpa/lrs) – Drei Männer und eine Frau sind in ein leerstehendes Restaurant in St. Ingbert eingestiegen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, suchten die Vier das Abenteuer. Über eine Internetplattform seien sie auf den „lost place“ aufmerksam geworden und hätten am Samstagabend vor Ort einen unverschlossenen Zugang gefunden – allerdings ohne die Erlaubnis des Eigentümers. Anwohner hatten die Polizei alarmiert, weil sie in dem ehemaligen Restaurant Lichter von Taschenlampen beobachtet hatten.