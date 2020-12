Archivierter Artikel vom 24.04.2020, 14:30 Uhr

Augsburg

Augsburg-Ersatztorwart will nach Karriere Autorennen fahren

Ersatztorhüter Fabian Giefer vom FC Augsburg hat für seine Zeit nach der Fußballer-Laufbahn konkrete Ziele. Der Auto-Fan sagte in einem Interview von Spox und Goal am Freitag: „Nach meiner Karriere werde ich aber auf jeden Fall bei dem einen oder anderen Rennen mitfahren.“ Der 29-Jährige kommt aus Adenau in Rheinland-Pfalz nur zehn Autominuten vom Nürburgring entfernt. „Insofern habe ich diese Leidenschaft vermutlich im Blut.“ Nach dem Führerschein habe er sofort eine Rennfahrerlizenz gemacht, sagte er.