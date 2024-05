Auftaktveranstaltung: Planung für das Stromnetz der Zukunft

Wie viel Strom wird künftig gebraucht, was muss und darf in Netze eingespeist werden? Zu dem Thema setzen sich in Rheinland-Pfalz ganz unterschiedliche Akteure zusammen – am Montag und darüber hinaus.

Mainz (dpa/lrs). Mehr Wärmepumpen, mehr Elektromobilität, veränderte Produktionsprozesse in der Industrie: All das wird künftig den Energiebedarf in Deutschland beeinflussen. Damit auch in Zukunft der Verbrauch an Strom und die Stromeinspeisung ins Netz zusammenpassen und die Infrastruktur mit den Lasten zurechtkommt, muss langfristig und übergreifend geplant werden.

In Rheinland-Pfalz soll eine sogenannte Datenwerkstatt dazu beitragen, die verschiedene Akteure von Netzbetreibern bis hin zu Wirtschafts- und Kommunalvertretern zusammenbringt. An diesem Montag (10.30 Uhr) steht in Mainz die Auftaktveranstaltung an, eröffnet wird sie von der rheinland-pfälzischen Klimaschutz- und Energieministerin Katrin Eder (Grüne).